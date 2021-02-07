Milletvekili Özdemir'den Chp'ye Öneri!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında CHP'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği tutumlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 11:51 07.02.2021, 17:02
Özdemir 2007’yılında gerçekleştirilen seçimlerde CHP’nin 367 dayatmasıyla ülkenin kriz yaşattığına dikkat çekti.
2010 yılında gerçekleşen gezi olaylarına da değinen Özdemir, CHP’nin bu durumu bir gençlik hareketi olarak değerlendirdiğini söyledi.
Özdemir, 17-25 aralık sürecinden CHP’nin ve Amerika’nın tutumunun aynı olduğunu söyledi.
6-8 Ekim olaylarıyla ilgili CHP’nin devlet yanında değil toplumsal olayların yanında olduğunu söyleyen Özdemir şöyle devam etti.
Özdemir'in gündeminde 15 Temmuz hain darbe girişimi de vardı, ülkenin bir kalkışmanın eşiğinden son anda döndüğünü söyledi.
Özdemir son olarak Libya ile gerçekleştirilen Katar anlaşmasına da dikkat çekti.
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