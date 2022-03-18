Minik öğrenciler şehitliği ziyaret etti
Gelecek nesillere geçmişte yaşanılan büyük acıların ve şehit kanları ile yazılmış destanların unutturulmaması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 14:52 18.03.2022, 17:15
Kahramanmaraş Reşit Gümüşer İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü münasebetiyle Kahramanmaraş şehitliğini ziyaret etti.
Öğrenciler burada şehit kabirleri başında dualar ederek gül ve karanfil bıraktı.
Program öğrencilerin hep birlikte çekildiği hatıra fotoğrafları ile son buldu.
Namaz Vakti 18 Mart 2022
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|27
|32
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|27
|30
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|59
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|48
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|29
|46
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|26
|33
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|29
|30
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|29
|26
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|27
|25
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|29
|22
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|27
|22
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|17
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|28
|66
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|28
|56
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|27
|51
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|28
|51
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|40
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|28
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|26
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|28
|25
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|28
|24
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|28
|22
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