Minik öğrencilerden Mehmetçiklere anlamlı hediye!
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Atatürk İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere kendi elleriyle ördükleri atkıları hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2022, 10:38 06.01.2022, 10:48
Kendi imkânları ile örmüş oldukları atkıları hediye etmek üzere okul müdürü, sınıf öğretmenleri ile Mehmetçikleri ziyaret eden 3. ve 4.sınıf öğrencileri Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.
Öğrenciler ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek örmüş oldukları atkıları askeri personellere takdim etti.
Öğrenciler duygularını ise şöyle ifade etti;
“Ailemizin bizlere verdikleri harçlıklarla attı ördük Mehmetçiklerimize, Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun” diye konuştu.
Bir başka öğrenci ise; Biz bu atkıları Mehmetçiklerimiz için yaptık. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun. Daha fazlasını yapmak isterdik ama elimizde bu kadarı geldi” dedi.
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