Minikler Lunapark’ta Doyasıya Eğlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden eğlenceli etkinlikleri miniklerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 – 24 Nisan tarihlerinde 11.00 – 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak miniklerin hizmetine sunulan Hanefi Mahçiçek Stadyum alanı yanındaki Starland Lunapark’a çocuklar adeta akın etti. Lunaparkta minikler atlıkarınca, gondol, salıncak, çarpışan araba gibi oyuncaklarla eğlencenin tadını çıkardı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken ebeveynleri de onların mutluluklarına ortak oldu. Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde eğlenceli bir 23 Nisan geçirdiklerini vurgulayan minikler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.