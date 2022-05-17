19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri Kapsamında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde Minyatür ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Gençlik Merkezi atölyelerinde yıl boyu yapılan birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Açılış Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, öğrenci, öğretici ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından misafirler eserleri inceleyerek bir süre eserler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sergi Gençlik Haftası boyunca sanatseverlerin beğenisine açık olacak.