Misafirler Yedikuyular'a Hayran Kaldı! Kahramanmaraş'ı adım adım gezerek şehri her yönüyle değerlendirdiler

Yedi Kuyular kayak merkezinde gelen misafirlere sucuk ekmek ikram edildi.

Daha sonra 3 günlük Kahramanmaraş programını değerlendirmek üzere KMTSO toplantı salonunda bir araya gelinerek katılımcılar düşüncelerini KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ile paylaştılar.

Toplantıya katılan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Kahramanmaraş’ın tanıtımının önemine dikkat çekti.

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise Kahramanmaraş için ve şehrin tanıtılması için her türlü çabayı sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Programcı aynı zamanda Anadolu Halk Mutfağı Dernek Başkanı Adnan Şahin ise Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Programcı aynı zamanda Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan ise Kahramanmaraş’ın kendilerinde ayrı bir yer bıraktığını söyledi.