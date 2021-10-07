Mobil Çözüm Aracı'nın ilk durağı Kızılcaoba oldu

Elbistan Belediyesi, şehir hayatında vatandaşların belediyecilik hizmetlerinde karşılaştıkları sorunları kaynağında belirleyip çözümü de yerinde hizmetle sunma amacı doğrultusunda ‘Mobil Çözüm Aracı’ projesini başlatmıştı.

Mobil Çözüm Aracı’nın ilk durağı Kızılcaoba Mahallesi oldu. İlk ziyaretini Kızılcaoba Mahallesi’nde gerçekleştiren Mobil Çözüm Aracı’ndaki personeller, vatandaşların talep ve sorunlarını tek tek kayıt altına aldı. Değerlendirmeye alınan talepler, belediyenin ilgili birimlerine rapor halinde sunuldu.



Mobil Çözüm Aracı projesini yerinde bulduklarını belirten vatandaşlar ise, hizmetin ayaklarına gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.



Sorunlarını belediyeye gitmeden de çözülmesinin önemine değinen mahalle sakinleri, “Bu araç sayesinde hizmet ayağımıza geldi. Belediyeye gitmeden derdimizi ve sıkıntımızı kapımızın önüne kadar gelen personellere anlattık. Belediye ile vatandaş arasında bir köprü kurulmuş oldu. İnsana değer veren bu çalışma ve projeden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştular.