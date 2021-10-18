Modaya ISKUR GROUP imzası...

Moda dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği ve moda takipçilerinin heyecanla beklediği. Denizli Fashion Week'in 5'inci sezon ana sponsorluğuna İskur Group ev sahipliği yaptı.

Moda dünyası ve tasarımcılarla kurduğu sürekli işbirliği ile teknolojik altyapısı, kalite anlayışı, vizyoner bakış açısı ve sahip olduğu güçlü insan kaynağı ile tekstil sektöründeki inovasyona öncülük eden kuruluşlar arasında önemli bir yere sahip olan İskur Group, 22 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olan Denizli Fashion Week ilkbahar/ Yaz 2022 koleksiyonunda moda etkinliklerinin ana sponsoru oldu.

Moda dünyası için oldukça büyük öneme sahip olan Denizli Fashion Week 5'inci Sezonunun ana sponsoru olan İskur Group, modanın kalbinde ismini tüm dünyaya duyuracak.

Denizli Fashion Week, direktörü Özlem Süer, Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemize katma değer sağlayan DFW ana sponsoru İskur Group'u desteklerinden ve sektöre yaptığı değerli katkılardan dolayı gönülden tebrik ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin tekstil devlerinden biri olan ve uzun yıllardır ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alarak uluslararası piyasalarda da adından söz ettiren İskur Group, faaliyet gösterdiği 8 farklı sektördeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 22 Ekim'de Denizli Fashion Week te Moda dünyasının önemli isimleri ve moda takipçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.