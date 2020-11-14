'Modern Zamanlar' Film Okuması Gerçekleştirildi
Büyükşehir tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar” film okuması gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültür sanat dostlarını birbirinden farklı programlarla buluşturmaya devam eden organizasyonda, film okumaları etkinliği gerçekleştirildi. Kültürpark Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik ilk olarak Charlie Chaplin’in ‘Modern Zamanlar’ film gösterimiyle başladı. Ardından yönetmen Şahin Aslan ile film üzerine söyleşi gerçekleştirildi.
Sistem Eleştirisi
Filmin anlatısı, çekim teknikleri ve mesaj verme biçimleri ile ilgili konuşan Aslan, “Modern Zamanlar insanları otomasyona, tüketim toplumu olmaya, özgür düşüncenin yok oluşuna dair uyarıyor. Aslında yarım asır önce tam manasıyla tecrübe etmediğimiz bir takım şeyleri çarpıcı şekilde o dönemden bizlere haykırıyor” dedi. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kasım Kültür Sanat Etkinliklerinin devam ettiği, ayrıntılı bilgiye kahramanmaras.bel.tr üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.
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