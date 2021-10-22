MTTB Genel Başkanı Kahramanmaraş’ta!

Başkan karayel burada MTTTB Kahramanmaraş şubesini de ziyaret etti.

Öncelikle birlik vakfı ve MTTB yönetim kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan başkan karayel burada gençler adına yapılması gerekenleri konuştu.

Ardından Kahramanmaraşlı öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Karayel onlarla bir süre sohbet ederek gelecekteki planları üzerine konuştu.

Burada bir açıklama yapan MTTB Kahramanmaraş İl Başkanı Yasir Çiçek ben varım diyen bir gençlik hayaliyle durmaksızın çalıştıklarını dile getirdi.

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise vatan ve millet için gayretli gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.