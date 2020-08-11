MÜSİAD Başkanı Kervancıoğlu'ndan Celalettin Güvenç'e ziyaret!

Ramazan ayında Kahramanmaraş’ın dört bir yanında MÜSİAD olarak yaptığı sosyal yardımların yanı sıra Kervanhanda Şehit ve Gazi aileleri başta olmak üzere verdiği iftar yemekleriyle Kahramanmaraşlıların beğenisini kazanan Başkan Sami Kervancıoğlu Ankara’da TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’i ziyaret etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’i Meclis'de ziyaret eden Kervancıoğlu, ziyaretin anısına Sim sırma işi tabloyu takdim etti.