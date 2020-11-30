MÜSİAD Başkanı Kervancıoğlu’dan ‘büyüme rakamları’ açıklamaları

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanımız Sami Kervancıoğlu, TÜİK’in açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 30.11.2020, 15:21
MÜSİAD Başkanı Kervancıoğlu’dan ‘büyüme rakamları’ açıklamaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Kahramanmaraş Şube Başkanımız Sami kervancıoğlu, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Başkan Kervancıoğlu açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verdi: "Covid-19 salgını öncesinde 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 oranında büyümesi beklenen küresel ekonominin, güncel tahminlere göre bu dönemde yüzde 4,5- 5,0 bandında küçüleceği tahmin ediliyor. Nitekim pandeminin ekonomik anlamda bedelini yılın ikinci çeyreğinde ağır bir şekilde ödeyen küresel sistemin öncü ülkeleri, yılın üçüncü çeyreğinde de daralmalarını sürdürmüştü. 

Söz gelimi bu dönemde İngiltere ekonomisi yüzde 9,6, Japonya ekonomisi yüzde 5,8, Avro Bölgesi yüzde 4,4, Almanya ekonomisi yüzde 4,0 ve ABD ekonomisi yüzde 2,9 oranında küçülmüş, yüzde 4,9 oranında büyüyen Çin ekonomisi dışarıda bırakıldığında bütün G20 ülkelerinin negatif seyri dikkat çekmişti.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur.

Bu dönemde yüzde 9,2 oranında genişleyerek büyümeye ciddi bir katkı sağlayan iç tüketimin yanında yüzde 22,5 oranında artış kaydeden yatırımların da iki çeyrek aradan sonra güçlü bir şekilde yeniden pozitife dönmüş olması, Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin hızını belirleyen temel faktörlerin başında gelmiştir. Salgın sürecinden oldukça olumsuz etkilenen dış ticaretin daraltıcı etkisiyle yüzde 22,4 oranında azalan mal ve hizmet ihracatının ise yılın son çeyreği itibariyle pozitife döneceğine inanıyoruz.

Son yıllarda bilhassa hizmetler sektöründe göstermiş olduğumuz atılıma karşın, imalat sanayii Türkiye ekonomisi için önemini muhafaza etmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 oranında genişleyen sanayi sektörü içerisinde yüzde 9,3 oranında genişleyen imalat sanayiinde ülkemiz için mevcut üretiminin ölçeği, Covid-19 sonrası dönem için bir rekabet avantajı olacaktır. Bu dönemde sanayi sektörünün yanında hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün büyümelerini sürdürmesi, 6,7 puanlık büyümenin tabana yayıldığına işaret etmesi bakımından memnuniyet vermektedir.

Böylece yılın ilk üç çeyreğinde ortalama olarak yüzde 0,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, YEP kapsamında hedeflenen 0,3 puanlık yılsonu büyüme hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Pandemi süreciyle birlikte uluslararası kuruluşların ciddi bir daralma öngörüsünde bulunduğu Türkiye ekonomisinin yeniden pozitif büyüme patikasına girmesi, bilhassa 2021 ve sonrası dönem için reel sektör adına ciddi bir motivasyon anlamına gelmektedir. 

Bu bağlamda MÜSİAD olarak yeni dönem olarak ifade edebileceğimiz önümüzdeki bu süreçte; birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini, üretim-ticaret-yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkarak ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak uluslararası rekabet gücüne ulaşacağımıza inanıyoruz."

#MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanımız Sami Kervancıoğlu #TÜİK
Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:26
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Başakşehir 10 14
8. Karagümrük 9 13
9. Konyaspor 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7