Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti
Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindekiler Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 07.08.2021, 17:43 07.08.2021, 19:13
Başkan Güngör kent genelinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler paylaştı.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş’ın kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Genel Başkan Kaan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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