MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş’ta!

MÜSİAD Kahramanmaraş Yönetimi ve Üyeleri düzenlenen kahvaltı programıyla Başkan Abdurrahman Kaan ile bir araya geldi.

Başkan Kaan’a, MÜSİAD Genel Merkez Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve MÜSİAD Kahramanmaraş yönetimi eşlik etti.

Kahramanmaraş’ın doğal miraslarını gezen Başkan Abdurrahman Kaan Yavşan Yaylası Tabiat Parkını da ziyaret etti.

Başkan Abdurrahman Kaan burada Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ile incelemelerde bulunarak bilgi alışverişi yaptı.

Yaylanın turizme kazandırılması için çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Kaan açıklamasında herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında ılıca, fırnız, başkonuş çalışmalarının ardından yavşan yaylası içinde çalışmalarımızı başlattık dedi.

Milletvekili Kılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’ın burada yapılacak olan çalışmalara katkı sunacak olması bizleri mutlu ediyor dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Kahramanmaraş’ımızın her tarafı güzel dedi.

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı İşletme Sahibi Ahmet Kılçık ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Kaan’a teşekkürlerini iletti.

Heyet daha sonrasında Kahramanmaraş’ın Dünyaca Ünlü Markası Mado’yuda ziyaret etti.

MADO ziyaretinin ardından gün sonu değerlendirmesi yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan hemen hemen her yıl Kahramanmaraş’a gelmeye başladık seviyoruz bu bölgeyi ifadelerini kullandı.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur ise başkanımıza bizi ayrıca ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ise en kısa süre içerisinde başkanımızı tekrardan ağırlamak istiyoruz dedi.

Müsiad Genel Merkez Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli yaptığı açıklamada buradan mutlu ayrılyoruz ifadelerini kullandı.