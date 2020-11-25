MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu'nun acı kaybı!
Kahramanmaraş iş dünyasının başarılı iş insanlarından, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'nun validesi Nevruz Buluntu 79 yaşında hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 22:29 25.11.2020, 22:43
Kahramanmaraş iş dünyasının başarılı iş insanlarından, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'nun validesi Nevruz Buluntu, hastanede gördüğü tedavi sırasında 79 yaşında hayatını kaybetti. Aksu TV ailesi olarak, Nevruz Buluntu'ya Allah'tan rahmet, Buluntu ailesine baş sağlığı dileriz.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:23
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7