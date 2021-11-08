Mutfak Müzesi’nde birbirinden özel lezzetler anlatıldı!

Bu haftanın menüsünde Kahramanmaraş’ın yerel lezzetlerinden olan ekşili aye sulusu, tarhana çorbası, çullama, havuçlu pilav ve ekşili çorba yer aldı.

Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda Mürüvet Alparslan Nazlı, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.

Yaklaşık 30 rehbere tanıtılan yerli lezzetler rehberler tarafından tam not aldı.