“Narko Rehber Gençlik Modülü” etkinliği düzenlendi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde “Narko Rehber Gençlik Modülü” etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 17:42 23.12.2021, 18:40
Etkinlikte açılış konuşmalarını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürü Murat Sarıgüzel uyuşturucuyla mücadele hakkında seminer verdi.
Seminer’in ardından Narkotik köpekleri sahnede eğitim şovu gerçekleştirdi.
Etkinliğin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürü Murat Sarıgüzel düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
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