Narlı Mahallesinde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışması tamamlandı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlı 1. cadde de yapımı tamamlanan 1 KM’lik sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yaptığı açıklama şunları söyledi.

Bugün Narlı mahallemizi sıcak asfaltla buluşturup esnaflarımızın yüzünü güldürüyoruz. 1km’lik sıcak asfaltımız bitmek üzere, Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.