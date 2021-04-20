Nurhak Belediyesi karantinaya alındı!

Nurhak Belediyesinde büro görevlisi olarak çalışan 14 kişi karantinaya alındı. PCR test sonuçları çıkan 7 personelin koronavirüse yakalandığı, diğer temaslı personellerin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, belediye hizmet binasındaki hizmetlere 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren on gün süreyle ara verilmesine ve bina çevresinde karantina tedbirlerini alınmasına karar verildi.

Nurhak Belediyesinde hizmetlerin online olarak verilmesine devam edilirken, çöp toplama işlemlerinin aksatılmayacağı bildirildi.