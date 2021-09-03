Ödüllü yarışmalarda başvurular sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek “Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” kapsamında yarışma başvuruları devam ediyor. Kentin tüm ilçelerinde 30’a yakın faaliyetle kültür sanat dostlarını buluşturacak etkinlikler kapsamında, farklı yaş gruplarına ve sanat alanlarına yönelik birçok yarışma da düzenlenecek. Çeşitli ödüllerin verileceği yarışma kapsamında, kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup branşları bulunurken, etkinliklerde Âşık Mahzuni Şerif, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre gibi Türk Edebiyatı’nın temel taşları olan portreler anılacak. İlkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve yabancı uyruklu kategorilerinde başvurulabilecek yarışmalarda, son tarih ise 24 Eylül Cuma olarak belirlendi. Çevrimiçi alınan başvurulara ve yarışmalar hakkındaki detaylı bilgiye www.kmedebiyatgunleri.com adresi üzerinden erişilebiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenecek ödüllü yarışmalar ise şöyle;

1- Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması

2- Uluslararası Kısa Film Yarışması

3- Resim Yarışması (Konu: İstiklal Marşı’nın Bir Mısra veya Kıtasını Resimle Anlatma)

4- İlkokul Öğrencileri Arası Şiir Okuma Yarışması (Konu: İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma)

5- Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Yazma Yarışması (Konu: Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Yazma)

6- Lise Öğrencileri Arası Mektup Yazma Yarışması (Konu: Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma)

7- Lise Öğrencileri Arası Deneme Yazma Yarışması (Konu: Çağımızın Asım’ı Olmak)

8- Lise Öğrencileri Arası Şiir Okuma Yarışması (Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma)

9- Yabacı Uyruklu Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Okuma Yarışması (Yunus Emre’nin Şiirlerini Güzel Okuma)

10- Yabacı Uyruklu Lise Öğrencileri Arası Şiir Okuma Yarışması (Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma)

11- Yetişkinler Arası Deneme Yazma Yarışması (Konu: Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız)

12- Yetişkinler Arası Deneme Yazma Yarışması (Konu: Çağımızda Yunus Emre’yi Anlamak)

13- Yetişkinler Arası Deneme Yazma Yarışması (Konu: Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak)

14- Yetişkinler Arası Şiir Yazma Yarışması (Konu: Yunus’un Sesi)