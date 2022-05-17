Öğrenciler üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor!

Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mesleki Eğitimden Sorumlu İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, “okullarımızın döner sermaye ciroları hızla artmakta ve yılsonuna kadar 10 milyon TL civarında olması hedeflenmektedir.” dedi

Konuşmasının devamında Kösekul, meslek liselerinin üretimleri hakkında bilgi verdi.

Kösekul;

Pandemi döneminde okullarımız Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin maske, dezenfektan ve hijyen malzemelerinin karşılanmasında büyük çaba harcamış, şehrimizde pandemi ürünlerine olan talebi büyük oranda karşılamıştır. Döner sermayesi olan 14 meslek lisemizde mobilya ürünleri (okul sırası, masa, sandalye, dolap, kütüphane mefruşatları) çelik masa, şase metal mobilya iskeletleri, tekstil ürünleri, sim sırma üretimi, bilgisayar, yazıcı, fotokopi, okullarda kullanılan deney setleri, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ev yemekleri, kumaş üretimi, pano ve yönlendirme levhaları üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 2022 yılında okullarımızın kompanzasyon panolarının bakım ve onarımı ile okullarda FATİH Projesi kapsamında kurulan akıllı tahtaların bakım ve onarımı meslek liselerimiz tarafından yapılmaya başlanmıştır.

2021 yılında Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaklaşık 2 milyon TL ciro ile il genelinde en fazla üretim yapan okul olmuştur. İkinci sırada ise 1 milyon 235 bin TL ciro ile Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. Üçüncü sırada 1 milyon 105 bin TL Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır.

2022 yılının ilk 3 ayında 820 bin TL ciro ile yine Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi en fazla üretim yapan meslek lisesi olmuştur. İkinci sırada ise 810 bin TL ciro ile Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. Üçüncü sırada ise 375 bin TL ciro ile MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır.

Ayrıca mesleki eğitim merkezlerimiz de bünyelerinde kurdukları döner sermaye ile üretim faaliyetlerine katılmış olup Dulkadiroğlu Mesleki Eğitim Merkezimiz 2022 yılının ilk 3 ayında 352 bin TL ciroluk üretim yapmıştır.

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretimleri: okul sırası, dolap, masa, okullarda kullanılan Atatürk Köşesi, sınıf platformları, pencere korkulukları, alüminyum aparatlar, robot kodlama deney setleri.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretimleri: okul sırası, dolap, masa, sandalye, kütüphane mefruşatları, iş masası, tabure, mobilya metal iskeletleri, masaüstü bilgisayar, deney setleri.

MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretimleri: Konaklama ve seyahat hizmetleri ve ev yemekleri ve diğer yiyecek-içecek.

Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretimleri: Maske, dezenfektan, sıvı sabun, kireç sökücü, köpük sabun, yüzey temizleyici ve diğer hijyen malzemeleri, örme kumaş üretimi.” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ