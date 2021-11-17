Öğrencilerden çevre hassasiyeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması daha gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde bir araya gelen Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, çevre hassasiyeti noktasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Yeşil yeleklerini giyen öğretmen adayları, şehrin işlek cadde ve bulvarlarında kent estetiğinin korunması ve Sıfır Atık farkındalığının oluşması maksadıyla vatandaş ve esnafları bilgilendirdi. Bu kez Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilen örnek çalışma, esnaf ve vatandaşlar tarafından tebrik topladı. Öğrenciler ayrıca Kapıçam Mesire Alanı’nda safari yolları ve piknik alanlarında gelişigüzel atılmış onlarca atığı toplayarak sosyal mesaj da verdi.

Temiz Kahramanmaraş, Temiz Çevre

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin temiz kalması için 255 personelimiz ve 11 aracımız ile vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat emrindeyiz. Bir yandan rutin temizlik hizmetlerini sağlarken, diğer yandan da sosyal sorumluluk çalışmalarımızla şehrimizde atık yönetimi noktasında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Temiz Kahramanmaraş ve temiz çevre ilkesi doğrultusunda KSÜ Eğitim Fakültesi’ndeki gönüllü öğrencilerimizle periyodik olarak etkinliklerimize devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.