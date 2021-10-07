Okullarda yeni dönem! PCR testi başlıyor: 10 pilot il belirlendi

Seçilen bu 10 pilot il arasında Kahramanmaraş’ta yer alırken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, geçtiğimiz gün itibariyle 570 öğrenciden PCR numunesi alındığını belirtti.

Gönüllülük esasına göre testlerin alındığını belirten kahraman şunları söyledi;

Öğrencilerden PCR testi alınmasıyla ilgili tüm Türkiye genelinde 10 il pilot il olarak belirlendi, Kahramanmaraş’ımızda bu illerden birisi. Ve biz de ilimizde ilk planda bize söylenen 600 öğrencimizden PCR testi alınacaktı. Sonradan İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda her ihtimale karşı bu sayı bine çıkarıldı. Dün itibariyle de 570 tane öğrencimizden PCR numunesi alınmış durumda. Bu noktada da öğrencilerimizde zaten gönüllülük esasına göre PCR testini veriyorlar. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu süreci yürüttük şu ana kadar ve hedeflenen 600 sayısına biz yaklaştık da biz fazladan olmak üzere bin tane öğrencimizin numunesini almış ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordineli olarak tamamlamış olacağız İnşallah.