Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesini anlattı!
Vizyon ve ufuk açıcı projeleriyle Onikişubat İlçesi’nin değişimini gerçekleştiren, bununla da yetinmeyerek kenti bir dünya markası yapma yolunda önemli işlere imza atan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesini tanıtmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2022, 16:32 06.01.2022, 16:47
Başkan Mahçiçek Bu anlamda, Maarif Anadolu Lisesi ve Özel Bahçeşehir koleji öğrencileriyle bir araya gelerek EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını anlattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ımızın marka değerini yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.
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