Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 projesini anlattı!

Başkan Mahçiçek Bu anlamda, Maarif Anadolu Lisesi ve Özel Bahçeşehir koleji öğrencileriyle bir araya gelerek EXPO 2023'ün nasıl yapılacağını, içinde neler olduğunu ve şehre ne katacağını anlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ımızın marka değerini yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.