Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek şehit ailelerini ziyaret!

Aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet eden Başkan Mahçiçek ve beraberindekiler ailelere Onikişubat belediyesinin hazırlamış olduğu ve üzerinde 90 bin ilmek olan Türk bayrakları hediye edildi.

Şehit annelerinin ve eşlerinin anneler günü kutlanırken şehit çocuklarına da Başkan Mahçiçek hediyeler verdi.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Kahraman derneğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini iletti.

Şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül’de yaptığı konuşmada ziyaretlerde kendilerini yalnız bırakmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

Başkan Mahçiçek, ise konuşmasında başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum dedi.

HABER -- EMRE ATAÇ