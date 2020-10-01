Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 10.30’da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek salona alındı.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2020, 18:47
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Meclis toplantısında şu gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.
İlanen duyurulur.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:
1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.
2- 2021 Mali Yılı için hazırlanan Performans Programının görüşülmesi teklifi.
3- 2021 Mali Yılına ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi teklifi.
4- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde değişiklik yapılması teklifi.
5- Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışlarının yapılabilmesi için encümene yetki
verilmesi teklifi.
6- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.
18°
açık
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|4
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|4
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|3
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|4
|7
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|7
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|7
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|6
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|5
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|3
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|3
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|2
|3
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|4
|2
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|4
|1
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|4
|1