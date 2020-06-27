Onikişubat Belediyesi hizmet binamıza ‘Erişilebilirlik Belgesi’ verildi

“Şubat ayında taşındığımız Yeni Hizmet Binamızdan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Akıllı sistemler ve engelli vatandaşlarımıza göre erişilebilir şekilde donatılan binada, doğa dostu uygulamalar kullanılmaktadır.

Engelli bireylerimizin erişim kolaylığı ve hizmette eşitlik anlayışıyla inşa ettiğimiz binamıza, bu kapsamda Kahramanmaraş Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetim sonucunda, “Erişilebilirlik Belgesi”, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından Belediyemize takdim edilmiştir.

Bizim için her bir vatandaşımız kıymetlidir ve eşit haklara sahiptir. Yaptığımız tüm tesisleri, engelli bireylerimiz tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını düşünerek inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, bu belgeyi alan ülkemizde dokuzuncu Kahramanmaraş’ta ilk Belediye olmak onur verici.”

Başkan Mahçiçek’e, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından belgenin takdim edilmesinin ardından, iyi dilek temennileriyle görüşme noktalandı.