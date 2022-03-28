Onikişubat belediyesi ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
Sosyal belediyeciliğin mimarı olan Onikişubat Belediyesi bu ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 15:53 28.03.2022, 17:21
Kırsalda ikamet eden yaklaşık 8bin aileye 500 TL’lik sosyal uyardım kartı dağıtan Onikişubat Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için tüm muhtarlarla bir araya geldi.
Toplantı sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ramazana sayılı günler kala ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyledi.
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