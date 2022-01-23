Onikişubat Belediyesi, karla mücadelesini sürdürüyor

Onikişubat Belediyesi geçtiğimiz Salı günü başlayan kar yağışıyla birlikte kapanan yolları açmak için her mahallede farklı noktalarda amansız mücadelesini sürdürüyor.

Yoğun bir mesaide görev yapan kar temizleme araçları vatandaşın rahat ulaşım sağlaması için gece gündüz 7/24 esasına göre hareket ediyor.

Belediye araçlarına ek olarak daha çok noktaya ulaşabilmek için araç kiralayan Onikişubat Belediyesi 60 araç ve 200 personeliyle sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurumları ve otobüs duraklarını öncelikli olmak üzere mahalle mahalle temizliyor.

Her talebe yetişmeye çalıştıklarını, ilçe genelinde olumsuz bir durum olmadığını belirten Belediye yetkilileri gece gündüz demeden 24 saat araçlarıyla teyakkuz halinde bulunduklarını belirttiler.