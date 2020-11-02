Onikişubat Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Onikişubat Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, temizlik+maske+mesafe kurallarına uygun olarak Yeni Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda şu gündem maddeleri görüşüldü.

1- Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi.

2- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde düzenleme yapılması teklifi.

3- Belediyemiz ve Katar’ın Al Wakrah kenti arasında kardeş şehir bağı kurulması teklifi.

4- Belediyemize ait olan hisseli ve tam parsellerde kayıtlı taşınmazların satışının yapılması için encümene yetki verilmesi teklifi.

5- İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi teklifi.

6- Dilek ve temenniler.

7- Kapanış.

Başkan Mahçiçek toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak, güzelleştirmek ve iyileştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.