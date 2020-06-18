Onikişubat Belediyesi LGS’nin yapılacağı okullarda dezenfekte etti!
Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS kapsamındaki sınav bu hafta sonunda gerçekleşecek. Onikişubat ilçesinde okullarda yapılacak olan sınav öncesi Onikişubat Belediye ekipleri öğrencilerin ter dökeceği sınıfları dezenfekte etti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı için öğrencilere “bilginizle ve özgüveninizle başarılı olacağına inanıyorum. Allah yardımcınız olsun” dedi ve şunları iletti.
“Hafta sonu LGS öğrencilerimizin hijyen bir ortamda ve güvenle sınava girebilmeleri için ilçemizde 47 sınav okulunda, 537 sınıfta titizlikle dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli tedbirleri aldılar. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz endişe duymadan maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek sınava girebilirler.
Sınava girecek öğrencilerimize stres yapmamalarını, öğretmenlerinin sınav taktikleri konusunda kendilerine öğrettiklerini dinlemelerini, zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimizin yeni başarılara imza atacak okullara gidebilmelerini temenni ediyorum.”
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