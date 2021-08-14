Onikişubat Belediyesi’nden Ücretsiz 15 Temmuz Filmi

Darbe girişimi sırasında verilen kahramanca mücadeleyi beyaz perdeye taşıyan Volkan Kocatürk yönetmenliğindeki film, İstanbul'da, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları anlatıyor. İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstleniyor.

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dikkat çeken filmi her Türk gencinin seyretmesi gerektiğini belirten Başkan Mahçiçek, “o gecede yaşananları ve kahramanlık destanını unutturmayacak ve yeni neslimize de aktaracağız. Sinema biletleri 16-19 Ağustos tarihlerinde halkımıza hediyemizdir. Ücretsiz olarak gidip seyredebilirler.