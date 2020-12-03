Onlara unutamayacakları anlar yaşattı

Jandarma Personellerinden Engelli Çocuklara Destek.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli çocukları yalnız bırakmadılar.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personelleri bir müzik atölyesinde enstrüman çalan engelli çocuklara destek verdiler.

Otizmli ve görme engelli olan iki kişi çaldıkları enstrümanlar ile kendilerini dinleyenleri adeta kendilerine hayran bıraktılar.

Bu özel günde jandarma personelleri ise özel gereksinimle çocukları yalnız bırakmadılar.