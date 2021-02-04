Önsen Köprüsü 18 Şubat’ta ihaleye çıkıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Yıl içerisinde şehir genelinde toplamda 15 köprü ve menfez inşa ederek vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli projelerinden biri olan Önsen Köprüsü ve bağlantı yolları için de ihaleye çıkıyor. Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yıl içerisinde şehir genelinde 15 köprü ve menfezi hizmete açtık. Selimiye Deliçay, Andırın Beşbucak ve Yeşilova, Göksun Değirmendere, Pazarcık Geçgeç, Çağlayancerit Bozlar ve Dulkadiroğlu Sivricehöyük Köprüleri önemli projelerimiz arasında. İnşallah 18 Şubat Perşembe, 11.00’da da Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu ihalesini gerçekleştireceğiz” denildi.

Ulaşım 10 Kilometreye Düşecek

Açıklamanın devamında, “Bir süredir bölgede dolgu çalışmaları gerçekleştirdik ve güzergah yeni yatırıma hazırlandı. Bu süreçte iş makinaları için oluşturulan servis yolu mevsim şartları sebebiyle trafiğe kapatıldı. 18 Şubat’ta gerçekleştirilecek ihalenin ardından şehrimizin batı mahalleleri için büyük önem taşıyan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projesinde çalışmalar başlayacak. Şehir merkezi ile batı mahalleleri arası ulaşımı 22 kilometreden 10 kilometreye düşürecek proje aynı zamanda bölgeyi önemli bir cazibe merkezi haline getirecek. Şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.