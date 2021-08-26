Önsen Köprüsü ve bağlantı yolunda çalışmalar hızla devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan önsen köprüsü ve bağlantı yolu projesi içerisinde bulunan 4,5 kilometrelik bulvarda dolgu çalışmalarında son aşamaya gelinirken, 210 metrelik köprünün platformları da yükselmeye başladı.
Proje bölgesinde ikamet eden yaklaşık 60 bin vatandaşa hizmet verecek ulaşım yatırımı mesafeyi yarı yarıya kısalmasını sağlayacak.
Merkezi lokasyonlara 22 kilometre uzaklıkta olan önsen bölgesine, köprünün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 10 kilometre mesafe kat edilerek ulaşım sağlanabilecek.
Aksu TV Artı Eksi ekibin talebi üzerine önsen köprüsündeki çalışmaları ekiple yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaklaşık 75 milyon tl’lik yatırımla hayata geçirilecek proje, yeni şehir alanına ulaşımın temel taşı olacak. dedi.
Artı Eksi program yorumcusu Serdar Erdoğanyılmaz ise şehrin iki yakasını bağlayacak büyük bir proje olduğunu söyledi.
Artı Eksi program yorumcusu Ali Eskalen ise proje alanındaki incelemeler sonrasında şehir adına büyük bir iş yapıldığına inandığını söyledi
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