Önsen Yolu’nda trafik levha çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Önsen bölgesine yapılacak köprü çalışmaları kapsamında Ağcalı Kavşağı’ndan köprü kurulacak bölgeye kadar olan 3 km’lik yolda sathi kaplama asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik işaret levhaları da dikilmeye başlandı.

Kahramanmaraş –Kayseri Yolu olarak bilinen Batı Çevre Yolu’ndan Önsen bölgesine ulaşım sağlayacak bölgede yapımına başlanan 3 km’lik yolun filler serim ve sıkıştırma çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışmalarına başlanmıştı. Sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlanan güzergahta yol kenarına trafik levhaları da dikildi.

Sivil araç geçişi kısa süreliğine yasaklanan yolun bu bölümü tekrardan sivil araç geçişine açıldı.