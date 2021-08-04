Orman yangınlarına ateş tedbiri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mesire ve piknik bölgeleri dâhil olmak üzere şehir genelinde ormanlık alanlarda mangal ve semaver türevi ateş yakılmamasına ilişkin karar alındı.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 17:48
Bir süredir meydana gelen orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde ormanlık alanlarda veya yakınlarında ateş yakılmamasına ilişkin karar alındı. Kahramanmaraş Valiliği’nin 2021/4 sayılı kararı gereğince alınan tedbirler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mesire ve piknik alanları dâhil tüm orman arazileri için geçerli olacak. 4 Ağustos Çarşamba (bugün) itibariyle uygulamaya konan karar kapsamında, ormanlık bölgeler veya yakınlarında semaver ve mangal dâhil ateş yakılmaması isteniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara aykırı bir davranışla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da 177 Alo Yangın İhbar Hattı’na çağrıda bulunabileceği bildirildi.
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