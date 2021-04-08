Ortak alanlarda dezenfeksiyon seferberliği
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde ATM, okul ve camiilerde ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, kamusal ve sosyal ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı adresler arasında son olarak, muhtelif bölgelerdeki ATM’ler, okulların ortak kullanım alanları ve camiiler yer aldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte çalışmalar, şehrin ulaşım ağına bağlı ortak alanlar başta olmak üzere periyodik olarak tüm sosyal ve kamusal alanlarda gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte Covid-19 bulaş seyrinin azaltılması hedefleniyor.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:01
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Alanyaspor
|32
|49
|6. Hatayspor
|31
|49
|7. Karagümrük
|32
|48
|8. Gaziantep FK
|30
|47
|9. Sivasspor
|31
|44
|10. Göztepe
|32
|43
|11. Konyaspor
|31
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Ankaragücü
|31
|33
|16. Başakşehir
|31
|33
|17. Kayserispor
|31
|33
|18. Malatyaspor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|30
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|29
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23