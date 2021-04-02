Otizmli Bireylerimizin Her Zaman Yanındayız



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ile birlikte Çakmakçı Sait İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli öğrencilerle bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, otizm konusuna dikkat çekmek adına belediye hizmet binalarının girişlerini mavi balonla süslediklerini kaydetti. Başkan Okay, ziyaretinde kısa bir konuşma yaparak şunları aktardı: “Engeli bireylere her zaman pozitif ayrımcı olmalıyız. Devletimizin bu konudaki hassasiyeti malumunuz. Devlet okullarımızda Otizmli çocuklarımıza yönelik sınıflar oluşturulmuş. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla burada eğitim gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Her zaman onların ve ailelerinin yanındayız. Belediye binamızın girişlerini mavi balonlarla süsledik. Bu etkinlikle otizmli bireylerimize dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu konuda emek harcayan, engelli bireylerimizin yanında olan herkese teşekkür ediyorum. Bizler de onların daha iyi ve güzel bir hayat sürmeleri adına elimizden geleni yapacağız.”