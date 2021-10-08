Otomobil ile sepetli motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 19:29
Otomobil ile sepetli motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Uzunsöğüt Mahallesinde Adem Ç. (48) idaresindeki 01 BM 475 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Hopuriçi mevkiinde karşı yönden gelen Mustafa Ç. (53) yönetimindeki 46 FF 234 plakalı sebepli motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Döne Ç. (56) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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