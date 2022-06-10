Özbekistan'dan gelen Heyet KMTSO’da sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi!
Özbekistan Andican Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2022, 16:20 10.06.2022, 18:25
Bu kapsamda heyet Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek burada Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tarafından karşılandı.
Ziyarette iki ülkenin ticareti konuşularak karşılıklı sunumlar gerçekleştirildi.
Program sonunda bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu çok önemli ve verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyerek karşılıklı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Özbekistan Andican Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ise ticaret noktasında Özbekistan Andican olarak Türkiye’ye her zaman ayrıcalık verdiklerini belirterek bütün iş adamlarını beklediklerine dikkat çekti.
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