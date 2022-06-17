Özçam marketlerde indirimler devam ediyor!

365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş imkânı sunan Özçam Marketler, meyve ve sebze reyonlarının dışında; temizlik, züccaciye ve ev araç gereçleri gibi geniş ürün yelpazesiyle halkın büyük beğenisini kazanıyor.

Bu anlamda Manav Reyonundan Şarküteri Reyonuna Kadar İndirimler Yapan Özçam Marketler Zinciri Kahramanmaraşlı Vatandaşların Alışverişte İlk Adresi Olmaya Devam Ediyor.

Tanzim satışların devam ettiğini belirten Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, Özçam Marketler olarak “fiyatlarımızı cazip hale getirerek vatandaşımıza sunuyoruz” dedi.