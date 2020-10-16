Özçam marketlerde , ürünler hem kaliteli hem de ucuz!

Tarladan tüketiciye doğrudan sebze ve meyve satışına yoğun ilgi.



Özçam markette hem ürünler kaliteli hem de fiyatlar her cebe uygun.



Müşterisinin kaliteli alışveriş yapması için tüm imkânları seferber eden özçam market, koronavirüs kurallarına da riayet ediyor.



Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, 1 yıldan beri tarladan tüketiciye direk olarak satışların verimli bir şeklide devem ettiğini söyledi.