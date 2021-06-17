Özdemir ve Bozkurt ailelerinin mutlu günü!

Arsan düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Aksu TV Genel Müdür Yardımcı Erol Öner’de katılım sağladı.

Özdemir ve bozkurt ailesi mutluluklarını Aksu Haber mikrofonlarına paylaştı.

Genç çiftlerde bu özel günlerinde mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.