Özdemir ve Bozkurt ailelerinin mutlu günü!
Afşin - Elbistan Termik Santral Kömür İşletmesi Proje Başmühendisi Mahmut Özdemir’in kızı Fidan Özdemir dün akşam yapılan düğünle hayatını Murat Bozkurt’la birleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2021, 14:49 17.06.2021, 18:06
Arsan düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Aksu TV Genel Müdür Yardımcı Erol Öner’de katılım sağladı.
Özdemir ve bozkurt ailesi mutluluklarını Aksu Haber mikrofonlarına paylaştı.
Genç çiftlerde bu özel günlerinde mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.
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