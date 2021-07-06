Özel Gereksinimli Çocukların Karne Hediyesi Büyükşehir’den

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde özel gereksinimli çocuklarla bir motivasyon etkinliği gerçekleştirildi. Tamamlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında karnelerini alma mutluluğu yaşayan öğrencilerle Menzelet Barajı’nda tekne turu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gezi teknesiyle “Ali Kayası” ve çok doğal güzelliği görme fırsatı bulan özel gereksinimli çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

ONLAR İÇİN VARIZ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Özel çocuklarımızla birlikte özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Onların mutluluğunu sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak için çalışıyoruz. Tekne seyahati çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi ve motivasyon oldu” ifadeleri kullanıldı.