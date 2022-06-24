Özel Kipaş Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı!

Okul Bahçesinde Düzenlenen Programda Fen Ve Anadolu Lisesi Olmak Üzere Toplam 55 Öğrenci Mezun Olmanın Sevincini Yaşadı.



Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Törende Bir Konuşma Yaptı.



Daha Sonra Fen ve Anadolu Lisesinde Dereceye Giren Öğrencilere Plaketleri Takdim Edildi.



Öğrenciler Topluca Pasta Keserek Kep Attılar.



Törene Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İlgililer Katıldı.



