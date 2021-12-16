Özel Megapark Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Hanifi Dağoğlu uyardı
Soğuk ve mevsimsel ani değişen havalar hastalıklara ön ayak oluyor. Bu havalarda yaşanan salgınlar üst solunum yolu enfeksiyonu ile orta kulağı etkiliyor, işitme kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Kulak zarı arkasında, yani orta kulak boşluğunda bilinen anlamda iltihap olmadan sıvı birikmesi olarak tanımlanan kulak nezlesi; çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından birisi.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 13:44 16.12.2021, 14:42
Kulak nezlesi, orta kulakta yapışkan sıvının toplanması şeklinde görülen bir rahatsızlıktır.
Genellikle çocukluk döneminde görülen bu hastalık daha çok 2 yaşındaki çocuklarda görülmektedir.
Orta kulakta birikmiş olan yapışkan sıvı, timpanik membranın ve kemikçiklerin hareketini engelleyip iletim tipi işitme kaybına neden olabilmektedir.
Küçük çocuklarda orta kulak ve östaki kanalının gelişimini tam olarak tamamlamadığından yaş ilerledikçe östaki kanalı eğimli hale gelir ve bu nedenle erişkinlerde kulak nezlesi nadir görülür.
Kulak nezlesinin orta kulak iltihabından farklı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Özel Megapark Hastanesi Doktorlarından Op. Dr. Hanifi Dağoğlu bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’e anlattı.
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