Özel Röportaj: Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur kongre sürecini değerlendirdi

Kahramanmaraş'ta İl ve ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını belirten Okur, görevi yeni devralan ve güven tazeleyen yönetimlere başarılar diledi. koronavirüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara riayet edilerek bir kongre süreci yaşandığını aktaran Okur, “22 Ocak bizim için önemli bir gündü özellik cuma günü olması ayrı bir güzellik kattı. Kahramanmaraş İl Kadın Kolları 6. Olan kongremizin coşkulu bir şekilde tamamlanması, katılımcıların sağlıklı ve güvenli katılımlarının sağlanması ve uzun zamandır sıcak toplantılara Özlemenin ardından vermiş olduğu bir Coşku ile tamamladık. Dışarıdan misafirlerimiz vardı. Komşu illerimizin il Kadın Kolları Başkanları bizle beraberlerdi. Ayrıca Genel Başkan Yardımcımız ve Tanıtım Medya Başkanımız Mahir Ünal Bakanıma, Kadın Kolları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Ve Dış İlişkiler Başkanı Ümmügülsüm Ümütlü Başkanıma, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç vekilimize ve beraberinde vekil kadromuzun tamamı bizleydi. Ahmet Özdemir vekilimize, İmran Kılıç vekilimize, Mehmet Cihat Sezal vekilimize ve Habibe Öcal vekilimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.





Başarılı bir kongre süreci geçirdiklerini belirten Okur, “Kongremizde kadını temsilen Habibe Öcal vekilimiz bir konuşma yaptı. Dillerine sağlık, Ak Parti Genel Başkan yardımcımız ve milletvekilimiz tanıtım medya başkanımız Mahir Ünal bakanımız çok güzel bir konuşma yaptı. İnanın biz gerçekten kongre sürecinde anladık ki pandemi bizden birçok şeyi götürmüş coşku anlamında. Bu toplantı ve kongre ile beraber tekrar bu coşkuya ve yola çıkma sürecinin başladığına İnandık, Kadın Kolları’nın coşkusunu ve Kadın Kolları'nın buradaki durmadan, yorulmadan hiçbir tane boş kapı bırakmadan, dokunmadık gönül, sıkılmadık el bırakmayarak yoluna devam edeceği sinyalini de verdik. Bizler kimi zaman Ocak’ta yemeğimizi, kimi zaman yatakta hastamızı bırakıp bu Dava uğruna yola çıktık.

Kar demedik, kış demedik her daim Cumhurbaşkanımızın izinde Bu Yola Baş Koyduk. Her gelen üyemiz, delegelerimiz, katılımcılarımız bu coşkuyla bize orada beraberiz, birlikteyiz sinyali verdiler. Öğleden önce gerçekleşen Gençlik Kolları kongremizde de aynı heyecanı yaşadık” dedi.



Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, “2023 seçimlerine Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve ana kademelerimizle hazırız. Sadece sinyal bekleniyor yola çıkmak adına her daim seçim olacakmış gibi, her daim sahada olacak şekilde hazır bir ekibimiz var. 2023 seçim çalışmalarına başlamadan önce Bizler sahada yapacağımız çalışmalarla ilgili de yıllık planlamalar yapıyoruz. Yaptığımız planlamalar doğrultusunda saha çalışmalarımıza pandemi şartlarına uyacak şekilde Start verdik. İnşallah zaman zaman bizi sahada gördüğünüzde çalışmalarımıza da şahitlik edeceksinizdir” diye konuştu.



Kongre sürecinde içeriye alınan misafirlerden HES kod zorunluluğu getiren il kadın kolları başkanı Okur, bu sürecinde çok başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

“Kongreye davet ettiğimiz de gelecek olan davetli Misafirlerimiz Tedirginlerdi onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Kongre süreci çok yakın zaman diliminde oldu. Gençlik Kolları öğleden önce Kadın Kolları öğleden sonra bir süreç yaşadı. Öğle arasında tüm Salona dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Akabinde tüm gelen delegelerden ve misafirlerden HES kodu zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin hiçbir yerinde kongre sürecinde HES kod uygulaması yapılmamıştı. Biz Kahramanmaraş İl Kadın Kolları olarak bu süreci çok başarılı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte destek olan ilçelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçe Kadın Kolları kongrelerimizin bir kısmını pandemi den dolayı ertelemiştik, bu süreçte hem kadın kolları İl Başkanlığı hem de kongresini tamamlayamayan İlçe Kadın Kolları kongrelerimizi beraberinde yapmış olduk. Dolayısı ile aynı anda birçok kongremizi gerçekleştirmiş olduk. Bütün katılımcılara ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. STK temsilcilerine, dışarıdan katılımcılara, basın mensuplarına ve protokol tarafındaki katılımcıların ayaklarına sağlık. Bizi o gün yalnız bırakmadılar o coşkuyu birlikte yaşadık. Bundan sonraki süreçte de inşallah güzel çalışmalar yapmak nasip olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gökhan ÇALI