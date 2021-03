Pandemi tedbirlerinin kahramanı olalım

Başkan Okay, “Azimli ve kararlı bir milletiz. Bu azmimizi ve kararlığımızı pandemi sürecinde en iyi şekilde kullanarak sürecin kahramanı olalım” dedi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla pandemi kuralları ile ilgili denetim çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, zabıta ekiplerini harekete geçirerek bölgesinde bulunan esnafları tek tek ziyaret etti. Pandemi tedbirleriyle ilgili esnafı uyaran ekipler, alışveriş yapan vatandaşları da bilgilendirdi. Kıbrıs Meydanı esnafını bizzat ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlara orta risk düzeyinde olunduğunu hatırlattı. Bu tabloya sahip çıkarak düşük risk düzeyine gelinmesi gerektiğini ifade eden Başkan Okay, bunun için de esnafa büyük görev düştüğünü söyledi. Başkan Okay, esnaf ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Şuanda orta risk gurubu illeri arasında yer alıyoruz. Burada kalabilmek ve daha iyisini elde edebilmek adına devletimizin koymuş olduğu kurallara harfiyen uymalıyız. Şuanda esnaflarımız müşteri kabul etmeye başladı. Piyasamızın ekonomik canlılığı için bu son derece önemlidir. Ancak kurullara uymadığımız takdirde bu tablo tersine döner ve iş yerleri yeniden kısıtlamalara takıla bilir. Bunun olmaması için pandemi kurallarına ve devletimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Azmiyle ve kararlığıyla adını dünyaya duyurmuş bir milletiz. Bu azim ve kararlılık bizlere kurtuluş savaşı kahramanlığını, 15 Temmuz destanını yaşatmıştır. Bugün de aynı şekilde pandemi ile mücadele konusunda azimli ve kararlı olmalıyız. İnşallah pandemi konusunda gerekli tüm tedbirlere uyulur ve tedbir süreci bir daha yaşanmaz. Ben bu vesileyle esnafımıza bol kazançlar vatandaşlarımıza da bereketli alışverişler diliyorum."