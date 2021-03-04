Pandemide seyahat acenteleri eşsiz imkanlar sundu!

Sokağa çıkma günlerinde bile hizmet veren acenteler, vatandaşları birçok kültürel ve tarihi yerleri gezdirerek onlara eşsiz imkanlar sundu.

Pandemi sürecini çok iyi kullandıklarını belirten Gezimar Seyahat Acentesi Sahibi Sinan Tokatlıoğlu, çevre illerden Kahramanmaraş’a katılım sağlayan pek çok vatandaşa tur vasıtasıyla şehrimizi tanıttık dedi.

Şehrimizde konuyla ilgili bir komisyon olmasının gerektiğini belirten Tokatlıoğlu, belediyelerin ve acentelerin desteği, şehrin tanıtımında büyük rol oynacağını söyledi.